لبنان | بيطار يستجوب عميد متقاعد بملف انفجار المرفأ

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 15 سبتمبر 2021 04:12 مساءً - منذ ساعة واحدة

علم “صوت بيروت انترناشونال” ان المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، استجوب العميد المتقاعد في مخابرات الجيش اللبناني غسان غرز الدين، بحضور وكيله القانوني المحامي نشأت حسنية، وقرر ارجاء الجلسة الى 27 الشهر الحالي لاستكمال الاستجواب واتخاذ القرار المناسب.

ومن المقرر أن يستجوب بيطار غدا، وزير الأشغال العامة السابق يوسف فنيانوس، علما أن النيابة العامة التمييزية لم تبد رأيها بعد بالدفوع الشكلية المقدمة من فنيانوس، وفي حال لم تزوده بقرارها غدا قد يؤجل الاستجواب الى موعد لاحق.