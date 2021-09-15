لبنان | كركي يفسخ التعاقد مع هذا المركز بسبب التزوير والاحتيال

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 15 سبتمبر 2021 04:12 مساءً - منذ ساعتين

تابع المدير العام الدكتور محمد كركي ملفات التزوير والإحتيال التي تقوم بها بعض الشركات والمؤسسات، لا سيما الطبية والصحية والمخبرية منها.

ولدى ورود الشكاوى بالمعني، أعطى توجيهاته اللازمة إلى مديرية التفتيش الإداري لإجراء التحقيقات اللازمة، وبخاصة لجهة مراقبة وضبط التلاعب بالوصفات الطبية والمخبرية التي يجريها مركز التشخيص الصحي HDC – شتورا.

واستنادًا إلى التقرير الذي أعدته مديرية التفتيش الإداري بالموضوع والذي ثبت من خلاله أن المركز المذكور قد خالف أحكام قانون الضمان الإجتماعي ونظامه الطبي، وكذلك أحكام العقد الموقع مع الصندوق، ولاسيما لجهة التلاعب بتواريخ الوصفات الطبية وتواريخ تنفيذها، أصدر د.كركي قرارًا قضى بموجبه فسخ التعاقد مع “مركز التشخيص الصحي HDC – شتورا”.

كما طلب إلى كافة المكاتب والمصالح والمديريات المعنية عدم تصفية وصرف ودفع أية وصفات طبية (مخبرية و شعاعية) صادرة باسم المركز المذكور، إعتبارًا من 20/9/2021.