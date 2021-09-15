لبنان | وزارة الخارجية: بدأنا بخطوات إصلاحية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 15 سبتمبر 2021 01:24 مساءً - منذ 35 دقيقة

آخر تحديث: 15 - سبتمبر - 2021 1:51 مساءً

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين، ان”نظرا للأوضاع الاقتصادية الراهنة في البلاد، وفي إطار خطة شاملة لترشيد الإنفاق العام، بدأت الوزارة بخطوات إصلاحية تهدف إلى: تعزيز الواردات القنصلية للسفارات والبعثات اللبنانية المنتشرة في الخارج وزيادتها بنسبة مقدرة تصل إلى 50%، اعتباراً من اول تشرين الأول المقبل، ويتوقع ان تزيد الواردات القنصلية السنوية نحو 7 ملايين دولار اميركي. ترشيد إنفاق البعثات من خلال العمل جديا على خفض إيجارات مكاتب البعثات ودار سكنها مع الحفاظ على كرامة واستمرارية بعثاتنا وممثليها في الخارج”.

وتابعت في بيان: “وستليها خطوات إصلاحية لاحقة مكملة لها، وسيتم العمل على تنفيذها تدريجا في إطار خطة شاملة لترشيق نفقات موازنة وزارة الخارجية والمغتربين ضمن اطار الخطة العامة الاصلاحية للدولة والحكومة العتيدة”.