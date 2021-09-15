لبنان | البراكس يتحدث عن انفراج وسوق المحروقات تنتظر اعتمادات “المركزي”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 15 سبتمبر 2021 01:24 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 15 - سبتمبر - 2021 1:35 مساءً

في انتظار الحلول التي سيخرج بها وزير الطاقة الجديد بالتعاون مع الأفرقاء المعنيين، لأزمة المحروقات التي باتت “مزمنة” ومضنيّة إلى أقصى حدّ، لا يزال التهافت على شراء البنزين والمازوت على أشدّه، إن من المحطات أو من السوق السوداء في موازاة التهريب اليومي… وسط معلومات صحافية تفيد بأن “دوائر وزارة الطاقة والمياه استعجلت استصدار جدول تركيب أسعار المحروقات على أساس سعر السوق، إلا أنها تريّثت بعد قرار حاكم مصرف لبنان فتح الاعتمادات للبواخر الراسية قبالة الشواطئ اللبنانية على أساس سعر 8000 ليرة لبنانية”.

عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس بشّر “بقليلٍ من الانفراج” لأن “باخرة محمَّلة بالبنزين بدأت بتفريغ حمولتها منذ أمس”. ولفت عبر “صوت لبنان”، إلى أن “هناك بواخر مقبلة لا تحمل كلها بنزيناً…”.

لكنه أشار إلى أن “طوابير السيارات أمام المحطات لن تنتهي، والمشهد باقٍ حتى نهاية الشهر الجاري، لأن خزانات الشركات كانت فارغة”.

وقال: يجب أن يُطلعونا على الآلية التي سيتم اتباعها لاستيراد المحروقات بعد رفع الدعم .. وما إذا كان سيتم دفع سعر المحروقات بالدولار… حينها سندخل في أزمة جديدة”.