لبنان | ارتفاع أسعار الاستهلاك 24,08% في هذا الشهر!

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 15 سبتمبر 2021 01:24 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت إدارة الاحصاء المركزي في رئاسة مجلس الوزراء أن “مؤشر اسعار الاستهلاك في لبنان إلى تموز 2021، سجل ارتفاعا وقدره 24,08% بالنسبة إلى شهر حزيران 2021. كما سجل هذا الرقم على صعيد المحافظات ما يلي:

ارتفاعا في محافظة بيروت وقدره 24,75 %

ارتفاعا في محافظة جبل لبنان وقدره 21,78%

ارتفاعا في محافظة الشمال وقدره 25,75 %

ارتفاعا في محافظة البقاع وقدره 27,07 %

ارتفاعا في محافظة الجنوب وقدره 23,76 %

ارتفاعا في محافظة النبطية وقدره 32,21%”.

واشارت في بيان الى ان “مؤشر اسعار الاستهلاك في لبنان لشهر تموز 2021 سجل ارتفاعا وقدره 123,43% بالنسبة إلى شهر تموز 2020. كما بلغ تضخم اسعار الاستهلاك خلال الاشهر الاولى من السنة 81,27%”.

ودعت لمزيد من التفاصيل الاطلاع على نتائج مؤشر الاسعار على صفحة الانترنت الخاصة بالادارة على العنوان الاتي:www.cas.gov.lb