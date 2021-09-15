لبنان | إنخفاض بدرجات الحرارة… والأمطار على الأبواب

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 15 سبتمبر 2021 01:24 مساءً - منذ ساعتين

يؤثر طقس متقلب على لبنان مع انخفاض بدرجات الحرارة واحتمال رذاذ وأمطار محلية خفيفة بين اليوم ولغاية قبل ظهر الجمعة بنسبة تتراوح بين ٢٠ و ٥٠%.

وفي تفاصيل طقس الأيام المقبلة:

الأربعاء :

١- الحرارة ساحلًا بين ٢٣ و ٢٩ درجة بقاعًا بين ١٤ و ٢٨ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٧ و ٢٥ درجة

٢- الجو: قليل السحب يتحول غائم جزئيًا مع احتمال رذاذ أو مطر خفيف محلي مع تشكل ضباب على الجبال

٣- الرياح: جنوبية غربية ضعيفة إلى معتدلة ٢٠-٣٠ كم/س

٤- الرطوبة السطحية ساحلًا ٦٠-٨٠٪

٥- الضغط الجوي ١٠١٣ hpa

٦- الرؤية متوسطة

٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٩ درجة

الخميس والجمعة: طقس متقلب مع استقرار بدرجات الحرارة تتراوح ساحلًا بين ٢٢ و ٢٩ درجة، بين ١٣ و ٢٨ درجة بقاعًا وبين ١٦ و ٢٤ درجة على ١٠٠٠ متر.

الجو غائم جزئيًا مع تشكل ضباب على الجبال واحتمال رذاذ أو مطر خفيف ومحلي، والرياح جنوبية غربية ٢٠-٣٠ كم/س