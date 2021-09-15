لبنان | بالصورة: توقيف شخص نقل لحوم الدجاج بطريقة لا تراعي السلامة الغذائية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 15 سبتمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 31 دقيقة

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ الاتي:

“الساعة 13:00 من تاريخ 13-9-2021، وفي محلة الأوزاعي، أوقف أحد عناصر مفرزة سير الضاحية في وحدة الدرك الإقليمي، سيارة من نوع نيسان لون أبيض، تنبعث منها رائحة كريهة، يقودها المدعو: ع.ك (من مواليد عام 1996، سوري)، وقد تبين أنه ينقل على متنها كمية من لحوم الدجاج، تفوق الـ 150 كلغ، وذلك بطريقة لا تراعي السلامة الصحية والغذائية

باستماعه من قبل فصيلة الأوزاعي، تم توقيفه وحجز السيارة، كما أتلفت كمية الدجاج، بالطريقة المناسبة، بعد حضور مندوب من قبل وزارة الصحة العامة وأحيل الموقوف إلى مفرزة الضاحية الجنوبية القضائية في وحدة الشرطة القضائية، للتوسع بالتحقيق، بناء على إشارة القضاء المختص”