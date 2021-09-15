لبنان | مجددا.. سعر صرف الدولار في السوق السوداء ينخفض

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 15 سبتمبر 2021 08:51 صباحاً - منذ 16 دقيقة

يتم “التداول” صباح اليوم الأربعاء في السوق السوداء بتسعيرة للدولار تتراوح ما بين “16120 – 16170” ليرة لبنانية لكل دولار أميركي..

وكان سعر صرف الدولار قد تراوح أمس الثلاثاء، بين 16250 و16300 ليرة لكل دولار.

ويعاني لبنان من أزمة مالية عميقة دفعت بثلاثة أرباع شعبه إلى هوة الفقر. وكادت احتياطيات مصرفه المركزي تنفد.

وحددت البنوك اللبنانية، سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين، وهذا منذ فترة، ومعمول به حتى اليوم.

في المقابل، ثبتت نقابة الصرافين في لبنان، تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و 3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان “البنك المركزي” عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص لبعض السلع الأساسية فقط.