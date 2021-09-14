لبنان | هل من حلحلة لاستئناف تفريغ بواخر المحروقات غداً؟

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 10:24 مساءً - منذ ساعة واحدة

كشف رئيس مجلس إدارة كورال وليكويغاز أوسكار يمين أنه “بعد الاتصالات التي تمت مع مصرف لبنان أن حاكم المركزي ملتزم بموضوع الدعم حتى آخر أيلول وقد أثبت ذلك بإعطاء موافقات مسبقة لـ8 بواخر”.

واكد يمين للـmtv انه لن يكون هناك أي طلب من المصارف لإرسال كتاب تعهد ومراقبة الى مصرف لبنان.

أما بالنسبة لمستحقات الشركات المستوردة للنفط أن للبواخر القديمة وان للبواخر الجديدة فستدفع في وقتها بحسب الآليات المعمول بها سابقا.

في السياق نفسه، كشفت معلومات الـ”أل بي سي” أن تفريغ البواخر يستأنف غدا بعد قرار المصرف المركزي دفع المستحقات للشركات.