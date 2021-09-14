لبنان | “طالبان”: السفير الصيني تعهد بتقديم مساعدات إنسانية لأفغانستان قيمتها 15 مليون دولار

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 04:09 مساءً - منذ 5 دقائق

أعلن المتحدث باسم “طالبان”، الحنفي وردك، عن عقد اجتماع تعريفي بين وزير الخارجية المكلف في حكومة “طالبان” أمير خان متقي، والسفير الصيني لدى كابل، وانغ يو.

وعلى حسابه في “تويتر”، قال الحنفي وردك: “عقد الاجتماع التعريفي الأول بين وزير الخارجية أمير خان متقي والسفير الصيني لدى كابل وانغ يو”.

وأضاف: “أعلن السفير الصيني خلال الاجتماع عن 15 مليون يورو كمساعدات إنسانية لأفغانستان، وتعهد بمواصلة المساعدة”.

وأكمل: “شكر متقي الصين على مساعدتها لأفغانستان”.