لبنان | شريم خلال عمية التسليم: لتحويل وزارة المهجرين إلى وزارة تنمية محلية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 04:09 مساءً - منذ 12 دقيقة

جرت اليوم في وزارة المهجرين عملية التسليم والتسلم بين الوزيرة السابقة غادة شريم والوزير الجديد عصام شرف الدين شهيب.

وقالت شريم: “كنت تعهدت يوم تسلمي الوزارة أن أسعى جاهدة الى إقفال ملف المهجرين وتحويل الوزارة، وكما جاء في البيان الوزاري لحكومتنا، الى وزارة تنمية ريفية ومحلية، لاكون بذلك أطوي صفحة ماض أليم تجاوزناه، وأفتح صفحة تستشرف المستقبل وتسعى الى ترسيخ الناس في مناطقها من خلال تأمين كل مقومات الحياة الكريمة لهم”

وتمنت الوزيرة شريم على الوزير الجديد “ان يمضي قدما في مشروع تحويل الوزارة الى وزارة تنمية محلية تساهم فعليا في تحويل الاقتصاد الريعي الى اقتصاد منتج، نعلم جميعنا انه السبيل لخلاص وطننا من التخبط الاقتصادي والمالي الذي يعاني منه اليوم، كل ذلك بالتوازي مع انهاء ملف المهجرين عن طريق تحويل المستحق منها الى الصندوق واقفال الملفات الاخرى”، مؤكدة ان “تحويل الوزارة الى وزارة تنمية تعتبر وثبة الى الامام ويمكن الاستفادة من الكادر البشري الموجود فيها دون الحاجة الى كادرات جديدة”.

بدوره، تحدث وزير المهجرين الجديد فقال: “يقع على عاتقنا في هذه الوزارة حمل كبير جدا، وهو نتيجة تراكمات منذ اكثر من ثلاثين سنة أدت الى انهيار مالي والى إفقار الناس ونفاذ الوقود ونقص في الادوية وبعض المواد الاستهلاكية الاخرى، ناهيك عن انفجار 4 آب ومشاكل كورونا، اضافة الى قضايا اخرى امنية وانتهاكات اسرائيلية. كل هذه الازمات نأمل ان نبددها بالتعاون والنوايا الصافية، انطلاقا من وسائل الاعلام ومن شرائح المجتمع وانتهاء بسلطتنا التنفيذية. علينا ان نتعاون واتمنى على مراسلي وسائل الاعلام عبر اداراتهم ان يأخذوا ذلك بعين الاعتبار “لان مهمتكم كبيرة وانتم ركن اساسي بالنهوض بالبلد. فالاعلام هو الذي ينقل الصورة التي تحفز عودة المغتربين الى بلدهم من خلال الاضاءة على الإيجابيات رغم كل المآسي والسلبيات”.

وشدد شرف الدين على “أهمية تنمية الريف، لان 90 بالمئة من المغتربين ومن سكان المدن أصلهم من القرى، لذلك يجب خلق مناخ مريح لاظهار الوجه الايجابي والحضاري، كل البلدان تمر بأزمات ولكنها تبحث عن حلول “واذا ما كبرت ما بتصغر”. وقال: “نحن استلمنا هذه المهمة، وما هو جيد ان في مجلس الوزراء الجديد وحدة متراصة متكاملة وسيعمل يدا واحدة وينطلق بعمله لوضع خطط قصيرة الامد وسريعة تلبي حاجة المواطنين من خلال معالجة المشاكل التي يواجهونها، وخطط طويلة الامد قد تتبناها حكومات اخرى من خلال وضع دراسات عن كيفية تقليص الدين العام”.

اضاف: “في هذه الوزارة، وبوجود المدير العام والاختصاصيين، كل الامور ستسير بشكل جيد”.