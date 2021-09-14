لبنان | نقابة المستشفيات تطلب من الضمان ملف “مستشفى شاهين”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 04:09 مساءً - منذ 58 دقيقة

أعلنت نقابة المستشفيات أنها ستطلب من ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تزويدها بملف “مستشفى شاهين” بعد فسخ عقده معه. وأصدرت بياناً جاء فيه:

“في اطار متابعة قضية “مستشفى شاهين” في طرابلس الذي اعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فسخ تعاقده معه بتاريخ 13/9/2021 بعدما اثبتت التحقيقيات قيامه باعمال طبية وهمية وتزوير التقارير الطبية والمخبرية والشعاعية، يهم نقابة المستشفيات في لبنان التوضيح بانها ستطلب من ادارة الصندوق تزويدها بالملف المذكور والذي كان وراء فسخ العقد لاتخاذ الاجراءات القانونية المنصوص عنها في النظام الداخلي للنقابة، علما انها فور اتخاذ وزير الصحة العامة قرار الفسخ حاولت الاطلاع على التحقيقات لكن سرية التحقيق حالت دون ذلك”.