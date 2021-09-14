لبنان | وزير الاشغال: لإيلاء الأهمية لقطاع النقل وعلى سبيل المثال سكة الحديد

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

جرى تسلم وتسليم في وزارة الأشغال بين الوزير السابق ميشال نجار والوزير الجديد علي حمية.

وقال نجار: “شرف لي أن أكون في فريق عمل الرئيس حسان دياب على أمل أن نكون قد استطعنا أن ننجز ما يمكن إنجازه خلال تلك الفترة”.

وتابع نجار: “من الصعب إقناع الرأي العام بوجود إنجازات في ظلّ الظروف التي نعيشها ولذلك لن أتحدث عمّا قمنا به وسأترك ذلك للتاريخ ويمكن أن أقول إنّنا لم نسرق وهذا الأمر من أهمّ الانجازات”.

بدوره، اكد وزير الأشغال الجديد علي حمية انه أصبح ملمًّا بالمشاريع التي كانت موضوعة على السكة و”لي الفخر أن أستمرّ من مكان ما انتهى الوزير ميشال نجار وأنا وزير أمرّ مرور الكرام وشعاري الأساس هو العمل المشترك”.

واشار حمية الى ان “لدى الدولة اللبنانية قوانين كافية لإدارة الدولة بشكل جيّد ولكن العبرة في التنفيذ وتنفيذ القوانين بالنسبة إلي أمر أساسي ويجب معالجة موضوع الأملاك البحرية”.

وتابع: “تنفيذ البطاقة التمويليّة في أسرع وقت ممكن حاجة ملحّة مع رفع الدعم وملف النقل أمر ضروري ويجب إيلاء الأهمية القصوى لهذا القطاع وعلى سبيل المثال سكة الحديد”.