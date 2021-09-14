لبنان | بيطار يصدر مذكرة إحضار جديدة بحق حسان دياب

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

علم “صوت بيروت انترناشونال”، أن المحقق العدلي في جريمة إنفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، أصدر مذكرة إحضار جديدة بحق رئيس الحكومة السابق حسان دياب، وأحالها على النيابة العامة التمييزية لتنفيذها، وإحضار دياب إلى مكتبه لاستجوابه كمدع عليه في جلسة يعقدها يوم الاثنين المقبل في 20 أيلول الحالي، وذلك بعد امتناعه عن المثول أمام المحقق العدلي خلال جلسة استجوابه السابقة.

وجاءت المذكرة الجديدة، غداة تشكيل الحكومة الجديدة، وتغيير مكان إقامة دياب، وانتقاله من مقر رئاسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي الى منزله في تلة الخياط، وضرورة إحضاره من هناك الى قصر العدل، علما أن النيابة العامة التمييزية لم تكن قد نفذت المذكرة السابقة، إذ أكدت مصادر النيابة التمييزية أن اعتقال رئيس الحكومة بالقوة وسوقه الى القضاء أمر غير قابل للتنفيذ، باعتبار أن الأجهزة الأمنية المفترض بها القيام بهذه المهمة، تخضع لسلطة رئيس الحكومة وتنفذ أوامره، وهي بالتالي لن تقدم على اعتقاله.