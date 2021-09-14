لبنان | هل بدأت أسعار المواد الغذائية بالانخفاض في السوبرماركات؟

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 01:24 مساءً - منذ ساعتين

أكد نقيب أصحاب السوبرماركت نبيل فهد أن الأسعار بدأت منذ السبت بالانخفاض في السوبرماركت.

في المقابل، لفت رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائي هاني بحصلي، الى أن تأليف الحكومة أعطى نفحة إيجابية للجميع.

وأضاف بحصلي في حديث إذاعي أنه في حال ارتفع سعر صفيحة المازوت الى حدود 220 ألف ليرة قدرنا ارتفاع أسعار السلع الغذائية بنسبة 5 و7% على البضاعة المستوردة في المرحلة الأولى.

وأشار الى أنهم حاضرون لدعم كل القطاعات والإدارات بالمرحلة الجديدة، آملاً أن تتخذ خطوات عملية لأن ما يهم المواطن هو خفض الأسعار.

واعتبر أن درب الجلجلة كان عندما رفع الدعم منذ شهرين على المواد الغذائية، مضيفاً: نحن أطلقنا صرخة منذ أسابيع لأن القطاع التجاري يلفظ أنفاسه الأخيرة وهددنا بأن القطاع يمكن أن يتوقف أسوة بالقطاع الصحي.