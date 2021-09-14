لبنان | “تانكر تراكرز”: ناقلة نفط إيرانية تفرغ حمولتها في سوريا على أن يتم نقلها للبنان بشاحنات

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 01:24 مساءً - منذ 3 ساعات

أعلنت “تانكر تراكرز” أن ناقلة نفط إيرانية تفرغ 33 ألف طن متري من زيت الغاز في سوريا على أن يتم نقلها لاحقاً إلى لبنان بواسطة شاحنات.

في المقابل، كشف الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله الإثنين عن إجراء اتصالات بشأن تحرك السفينة، وعما اذا كانت ستأتي الى الشاطئ اللبناني أو الى بانياس في سوريا.

وأشار الى أن البعض رأى في مجيئها الى لبنان إحراج للمسؤولين ونحن لا نحب إحراج أحد.

وأعلن أن السفينة وصلت عند الساعة الثامنة والنصف من مساء الأحد وبدأت بتفريغ الحمولة وانتهت الإثنين، ونحتاج الى تعبأة الصهاريج، ولذلك من المفترض ان يتم نقل هذه المادة يوم الخميس الى البقاع، من الهرمل فالى بعلبك حيث الخزانات.