لبنان | قوى الامن: توقيف 6 أشخاص بعملية بيع طفل

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 10 دقائق

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

“توافرت معلومات لدى مفرزة جونية القضائية في وحدة الشرطة القضائية، عن قيام عدة أشخاص بعملية بيع طفل.

بتاريخي 8 و 9-9-2021 وبعد الاستقصاءات والتحريات التي قام بها عناصر المفرزة المذكورة، تمكنت من تحديد هوياتهم وتوقيفهم، وهم كل من:

– ا. ش. (من مواليد عام 1993، سوري)

– ك. ش. (من مواليد عام 1974، سورية)

– ي. ب. (من مواليد عام 1970، لبناني)

– ع. ا. (من مواليد عام 1972، لبناني)

– ي. س. (من مواليد عام 1957، لبناني)

– ل. ش. (من مواليد عام 1955، لبنانية)

بحيث أقدم الموقوف الأول على بيع طفله -البالغ من العمر سنتين – إلى الموقوفين الثانية والثالث، بواسطة بقية الموقوفين.

تم تسليم الطفل الى إحدى الجمعيات التي تعنى برعاية الأطفال القصَّر، وأودع الموقوفون القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقهم، بناء على إشارة القضاء المختص”.