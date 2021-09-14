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لبنان | الدفاع المدني: 71 مهمة خلال 24 ساعة

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 10:16 صباحاً - صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات في 14/9/2021 البيان الآتي:

“تمكن عناصر الدفاع المدني، خلال ال 24 ساعة الماضية، بمؤازرة وحدات من الجيش المنتشرة عملانيا وبمشاركة طوافة تابعة للقوات الجوية من إخماد النيران في الأحراج الممتدة بين رحبة وجبرايل وايلات/ عكار، وبمؤازرة وحدات من الجيش المنتشرة عملانيا في الأحراج الممتدة بين علمات واهمج/ جبيل.

كما تمكن العناصر من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي:

– إخماد حرائق (عدد50) :
* أحراج (عدد 6):
(م. جبل لبنان) (عدد2) : بيت شباب – قرنة شهوان.
(م.لبنان الشمالي) (عدد1) : الهري.
(م.النبطية) (عدد1) : ميس الجبل.

* أعشاب (عدد 33):
(م.جبل لبنان) (عدد13): بعقلين – عمشيت – كور الهوا – غزير – خلده – قرطبا – عشقوت – حراجل – غرفين.
وأشجار : دلهون – الكحالة – دير القمر .
وأشجار وغرفة للعمال في عجلتون.

(م. لبنان الشمالي) (عدد1) : جران.

(م.عكار) (عدد2) : وادي الجاموس.
وأشجار : تكريت.

(م. لبنان الجنوبي)(عدد4) : صيدا – السكسكية – الرميلة.
وأشجار : القطراني/جزين.
(م. النبطية) (عدد6) : زبدين – صير الغريبة – الطيبة (*2)- برعشيت – القليعة.

(م.البقاع) (عدد7): زحلة – عميق – ابلح – مجدل عنجر – الفرزل – جب جنين.
وأشجار في : عانا.

* منازل (عدد2) : برجا – صور.
* سيارات (عدد2) : الليلكي – ضبية.
* مؤسسات (عدد2) : داخل عيادة ضمن مبنى سكني مؤلف من عشرة طوابق في صور وإخلاء السكان – داخل محل في الأشرفية.
* كهرباء (عدد2) : لوحة فواصم واسلاك داخل مبنى سكني في الزراعة/صور وإسعاف مصابتين في موقع الحريق – عمود في ذوق مصبح.
* نفايات (عدد3): الدكوانة.
وأعشاب في : رويسات الجديدة.
وأعشاب وأشجار في بترومين.

– نقل وإسعاف (عدد18) :
* حوادث (عدد16): صور – الشياح – الحصين – العقيبة – برج حمود (*2)- الحمرا (*2)- ميروبا – غباله – كورنيش المزرعة (*2) – المصيطبة – كفرحباب – حارة حريك – سن
الفيل.

* حوادث سير (عدد2): الحدث ونقل جريح إلى المستشفى – المصنع ونقل جريح إلى المستشفى.
– إغاثة وإنقاذ (عدد1) : فتح باب منزل في الفيدار.

– سلامة عامة (عدد1) : إحتفال بمناسبة عيد الصليب في دير القمر.

– خدمات عامة (عدد1) : تلة المير/الدكوانة.

مجموع المهمات المنفذة خلال ال 24 ساعة الماضية: 71 مهمة

تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة”.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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