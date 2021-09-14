لبنان | انخفاض إضافي بدرجات الحرارة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 09:01 صباحاً - منذ 7 ثواني

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان ان طقس صيفي معتدل يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة ضمن معدلاتها السنوية حتى صباح غد الأربعاء حيث يتحول الى متقلب نسبياً مع انخفاض درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية اللبنانية متأثراً بالمنخفض الجوي المسيطر جنوب غرب تركيا.

ولفتت الى ان معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر ايلول بين 24 و32.

الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: قليل الغيوم اجمالاً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض بشكل بسيط في الداخل وعلى المرتفعات، يتحول ليلاً الى غائم جزئياً ويتكون الضباب على المرتفعات ويتوقع تساقط الرذاذ على المرتفعات الشمالية.

الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع انخفاض بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية كما يتشكل ضباب كثيف أحياناً على المرتفعات ويتوقع تساقط امطار خفيفة ومتفرقة أحياناً اعتباراً من بعد الظهر خاصة جنوب البلاد.

الخميس: غائم جزئياً مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات و تساقط أمطار متفرقة اعتباراً من الصباح .

الجمعة: غائم جزئياً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات وتساقط أمطار خفيفة متفرقة خلال الفترة الصباحية، يستقر الطقس تدريجياً خلال النهار.