لبنان | تراجع في دولار السوق السوداء.. إليكم التفاصيل

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 09:01 صباحاً - منذ 3 دقائق

تراجع سعر صرف الدولار في السوق السوداء، اليوم الثلاثاء، إذ تراوح سعر الدولار بين 16250 و16300 ليرة لكل دولار.

وقال الرئيس اللبناني ميشال عون، أمس الإثنين، إنه يأمل أن يتضمن البيان الوزاري للحكومة الجديدة استكمال التفاوض مع صندوق النقد الدولي.

ويعاني لبنان من أزمة مالية عميقة دفعت بثلاثة أرباع شعبه إلى هوة الفقر. وكادت احتياطيات مصرفه المركزي تنفد.

وحددت البنوك اللبنانية، سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين، وهذا منذ فترة، ومعمول به حتى اليوم.

في المقابل، ثبتت نقابة الصرافين في لبنان، تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و 3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان “البنك المركزي” عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص لبعض السلع الأساسية فقط.