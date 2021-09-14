لبنان | هل تنخفض فاتورة المولدات لهذا الشهر؟

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 09:01 صباحاً - منذ 14 دقيقة

أكد مدير عام الاستثمار السابق في وزارة الطاقة والمياه غسان بيضون أن البشرى هي وصول قرابة مليار و135 مليون دولار والتي يمكن ان يستخدم جزءا منها للكهرباء وجزء لمعالجة بناء معمل.

وأشار بيضون في حديث إذاعي إلى أنه يمكن أن تنخفض فاتورة المولدات بسبب زيادة ساعات التغذية نتيجة وصول الشحنات والمزيد من الرقابة.

ويعيش اللبنانيون أزمة محروقات حادة ناتجة عن انقطاع المواد من الأسواق وصعوبة استيرادها بعد رفع مصرف لبنان للدعم الرسمي عنها، وعدم فتح اعتمادات كافية لتغذية حاجة السوق.

وزاد من حدة الأزمة عجز كهرباء لبنان عن تأمين التغذية اللازمة للمناطق اللبنانية، وفرضها تقنيناً قاسياً أدى إلى اعتماد أكبر على المولدات الكهربائية الخاصة التي تعمل على مادة المازوت.