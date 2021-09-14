لبنان | انفراجات محدودة في أزمة المحروقات؟

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 09:01 صباحاً - منذ 21 دقيقة

توقع عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس “انفراجات محدودة في أزمة المحروقات مع الاتجاه نحو فتح اعتمادات على أساس سعر صرف 8000 الاف ليرة للدولار الواحد لعدد من البواخر بانتظار تحديد الحكومة الجديدة خطتها”، نافياً أن يكون أصحاب محطات أو المعنيون في وزارة الطاقة قد تبلغوا رسمياً بهذا الامر.

وحدد في حديث إذاعي حل أزمة المحروقات بخطوة واحدة وهي تأمين الاعتمادات اللازمة للشركات على قدر حاجة السوق وطالما أن الكميات المستوردة أقل من حاجة السوق فالطوابير باقية.

وعن النفط الإيراني، أشار الى ان “الأمر محصور فقط بين الأمين العام لحزب الله والدولة اللبنانية، ولا علاقة لنقابة أصحاب المحطات بالأمر”.