لبنان | إدارة منشآت النفط اوفدت فريقاً فنياً لمعالجة التسرب في الشمال

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 01:11 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 14 - سبتمبر - 2021 12:30 صباحًا

أوفدت ادارة منشآت نفط طرابلس فريقاً فنياً وتقنياً وآليات خاصة للعمل على صيانة خط أنبوب النفط المهترئ في ببنين – العبدة، ومعالجة التسرب النفطي الحاصل وسحب كميات النفط الكبيرة المتدفقة في الاقنية والحقول الزراعية.

وعملت دورية لقوى الأمن الداخلي – مخفر العبدة على قطع الطريق المتفرعة نحو مطعم الديوان – خط البحر، لتأمين سلامة السائقين العابرين من مخاطر الانزلاق، بسبب كميات المواد النفطية المتسربة من خط أنبوب النفط المهترئ في هذه المحلة.

وحضرت أيضاً دورية من مخابرات الجيش ودورية من عناصر شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي لمتابعة قضية التسربات النفطية الحاصلة.

وأجرى محافظ عكار عماد لبكي سلسلة اتصالات مع المسؤولين المعنيين ووجهاء المنطقة والمخاتير في إطار المتابعة ولمعالجة هذه المسألة المتكررة.