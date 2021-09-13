لبنان | عدد البواخر التي سيتمّ فتح اعتمادات لها لم يُحدَّد

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 13 سبتمبر 2021 10:24 مساءً - منذ 3 ساعات

كشفت معلومات صحفية عن أنه لم يُحدَّد عدد البواخر التي سيتمّ فتح اعتمادات لها ولا كمّية المحروقات المُحمّلة بها وهناك محاولات لثني مصرف لبنان عن رفع الدعم وإبقائه حتى آخر أيلول.

وأكدت المصادر أنه حتّى وإن فُتحت الإعتمادات وسلّمت الشركات المستوردة المحروقات للمحطات فالمخزون لن يكفي حتّى 25 أيلول.

ويعاني لبنان من أزمة في المحروقات بسبب الخلاف حول رفع الدعم عن هذه المادة.

وأقدم العديد من المواطنين على إقفال الطرق أمام المحطات التي رفعت خراطيمها، احتجاجا على عدم تعبئة الوقود للسيارات التي تنتظر في الطوابير.