لبنان | كورونا لبنان.. انخفاض ملحوظ بعدد الإصابات

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 13 سبتمبر 2021 07:24 مساءً - منذ 17 دقيقة

سجلت وزارة الصحة العامة 10 حالات وفاة و484 إصابة جديدة بـ”كورونا”.

في المقابل، أشار رئيس لجنة الصحة النيابية، النائب عاصم عراجي، إلى أن “متابعتنا للناس الملقحين بجرعتين بلبنان، وأصيبوا بفيروس “كورونا” كانت عوارضهم خفيفة، ولم يستلزم وضعهم الدخول للمستشفى”.

وكشف في تصريح على مواقع التواصل الإجتماعي، أن “كل المعطيات والدراسات الطبية من مراكز طبية أميركية، أوضحت أن الملقحين بجرعتين عندهم حماية من الإصابة بنسبة 88%، ونسبة عدم دخولهم المستشفى بمرض الـ”كوفيد” 91%”.