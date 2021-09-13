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لبنان | كورونا لبنان.. انخفاض ملحوظ بعدد الإصابات

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 13 سبتمبر 2021 07:24 مساءً - منذ 17 دقيقة

لبنان

سجلت وزارة الصحة العامة 10 حالات وفاة و484 إصابة جديدة بـ”كورونا”.

في المقابل، أشار رئيس لجنة الصحة النيابية، النائب عاصم عراجي، إلى أن “متابعتنا للناس الملقحين بجرعتين بلبنان، وأصيبوا بفيروس “كورونا” كانت عوارضهم خفيفة، ولم يستلزم وضعهم الدخول للمستشفى”.

وكشف في تصريح على مواقع التواصل الإجتماعي، أن “كل المعطيات والدراسات الطبية من مراكز طبية أميركية، أوضحت أن الملقحين بجرعتين عندهم حماية من الإصابة بنسبة 88%، ونسبة عدم دخولهم المستشفى بمرض الـ”كوفيد” 91%”.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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