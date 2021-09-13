لبنان | البطالة في لبنان فاقت الـ50 إلى 60%

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 13 سبتمبر 2021 07:24 مساءً - منذ 49 دقيقة

آخر تحديث: 13 - سبتمبر - 2021 7:36 مساءً

اعتبرت المديرة العامة لوزارة العمل بالإنابة مارلين عطالله أن “نسبة البطالة في لبنان قد تكون فاقت الـ 50 إلى 60% بعدما كانت هذه النسبة في عام 2009 نحو 11%”.

وقالت في حديث تلفزيوني “إن أكثر من 10 آلاف شخص من المصروفين من عملهم تقدموا بشكاوى إلى وزارة العمل في الفترة الأخيرة وهذا يعني أن نسبة هؤلاء تضاعفت”، ودعت كل شخص يُصرف من عمله أن يتوجه إلى وزارة العمل قبل أن يوقّع أي مستند، وذلك لتقديم شكوى ونحن نتابع الآلاف من الشكاوى بهذا الإطار ونوجّه مَن يلزم إلى مجلس العمل التحكيمي”.

وأشارت إلى أن أكثر القطاعات التي شهدت عمليات صرف كبيرة للموظفين هي قطاعات الخدمات مثل القطاع المصرفي والقطاعات الفندقية وقطاع البناء والمقاولات وأيضاً قطاع الإعلام”.

كما أشارت عطالله إلى أن “موظفين في القطاع العام باتوا يغيبون عن عملهم لعجزهم عن تأمين بدل النقل ليلتحقوا بوظائفهم”.

وردًّا على سؤال حول قيمة الراتب الذي تتقاضاه في وظيفتها، قالت إنه لا يتعدى الـ 3 ملايين و500 ألف ليرة.