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لبنان | أحكام لـ”العسكريّة” بالأشغال الشاقة بحق عدد من الموقوفين

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 13 سبتمبر 2021 07:24 مساءً - منذ ساعتين

المحكمة العسكرية

أصدرت المحكمة العسكرية برئاسة العميد الركن منير شحادة، سلسلة أحكام بالأشغال الشاقة والتجريد من الحقوق وغرامة بحقّ العديد من الموقوفين ومنهم عمر بكري فستق، وذلك بجرائم عدّة أهمّها الإنتماء إلى تنظيم “داعش” الإرهابي بهدف القيام بأعمال إرهابية، والتحريض على الإنضمام لـ”داعش” للقتال إلى جانبه في سوريا.

كما أصدرت حكماً آخر على 6 أشخاص بجرم الإتصال بالعدو الإسرائيلي والدخول إلى أراضيه من دون إذن الحكومة اللبنانية والاستحصال على الجنسية الإسرائيلية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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