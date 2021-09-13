لبنان | بالفيديو.. حريق كبير وجرحى جراء انفجار مولد كهربائي داخل عيادة طبية في “صور”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 13 سبتمبر 2021 07:24 مساءً - منذ 3 ساعات

أفادت مصادر محلية في مدينة صور عن سماع دوي صوت انفجار في شارع حيرام في مدينة صور ترافق مع اندلاع النيران في احد المباني وتطاير الزجاج الى الشوارع المحيطة. وقد حضرت سيارات الاطفاء التابعة للدفاع المدني والقوى الامنية وتعمل على فتح تحقيق في الحادث.

وتبين لاحقاً أن الصوت ناجم عن انفجار في مولد كهربائي (بسبب الضغط على المولّد حسب الشهود) في عيادة الدكتور أحمد علي بحسون في حي الرمل – شارع صفي الدين – قرب دوار فرن بحر.

وقد أدى الانفجار إلى حريق كبير في المبنى ونتج عنه خسائر مادية ووقوع عدد من الإصابات من ضمنهم الدكتور أحمد والممرضة المساعدة في العيادة