لبنان | نداء من أصحاب المستشفيات إلى وزير الصحة الجديد.. هذه مهمتك الأولى!

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 13 سبتمبر 2021 04:12 مساءً - منذ 5 دقائق

اعتبر نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون إلى أن التحدي الكبير الأول الذي سيواجه وزير الصحة الدكتور فراس أبيض هو الغلاء الفاحش الذي طرأ على أسعار المستلزمات الطبية والأمصال والأوكسيجين، عدا المازوت الذي يشكّل في وضعه الحالي عبئاً كبيراً على المستشفيات، وإذا رفع الدعم عن المحروقات سيصبح العبء أكبر.

بالتالي، كل الأسعار المرتفعة هذه، مجموعة، لا يمكن للجهات الضامنة تحمل كلفة تغطيتها، في المقابل المستشفيات عاجزة عن تحمل الخسائر الممكن أن تتكبدها جراء الغلاء الكبير، أما المريض فلم يعد في مقدوره تحمل الفروقات الكبيرة المتوقع أن تنتج عن ذلك لأن الأرقام ستكون خيالية. لذا، الحل الوحيد الممكن أن ينقذ الوضع يكون بالسعي إلى إيجاد دعم خارجي للقطاع الاستشفائي. ونتمنى أن تكون هذه المهمة الأولى لأبيض”.

ولفت هارون في حديث عبر “المركزية” إلى أن “الوزير الجديد على علم بكل هذه التفاصيل المذكورة آنفاً، كونه مدير “مستشفى بيروت الجامعي” والأكيد أنه واجه صعوبات خلال عمله وهي التي تعاني منها المستشفيات كافة وما من داع لشرحها”.

وعن وضع المازوت راهناً، كشف هارون أن “الأزمة مكانك راوح. منشآت النفط لا تسلم سوى كميات ضئيلة جداً لا تسد الحاجة، والشركات المستوردة أبلغتنا اليوم أنها ستبدأ بتسليم المادة بسعر غير مدعوم خلال الأسبوع الجاري، لتكون هذه الضربة القاضية للقطاع كونها ترفع كلفة الفواتير على المريض بمعدل 700 ألف ليرة يومياً ثمن مازوت فقط”، مكرراً نداءه حول “ضرورة إبقاء الدعم على المازوت للمستشفيات ومعامل الأوكسيجين والأمصال، لأنها تنعكس مباشرةً على التكاليف التي يتكبدها المريض والمرشحة إلى الارتفاع نتيجة رفع الدعم”.