لبنان | السفارة الأوكرانية تطالب وهاب باعتذار علني

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 13 سبتمبر 2021 04:12 مساءً - منذ 17 دقيقة

استنكرت السفارة الأوكرانية في لبنان ما جاء على لسان رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب، وأكدت في بيان أنها “تحترم بشدة المعايير الديمقراطية، وحقّ الجميع في حرية الفكر والتعبير الحر عن آرائهم ومعتقداتهم”.

أضافت في البيان: “وفي الوقت نفسه، تعبّر سفارة أوكرانيا في الجمهورية اللبنانية والجالية الأوكرانية في لبنان، عن الغضب والاستياء من تعليقاتكم حول النساء الأوكرانيات، التي بثت على قناة “الجديد” اللبنانية”.

وتابعت: “في 12 أيلول 2021، خلال برنامج صباحي على قناة “الجديد”، وأثناء مناقشة الوضع السياسي في لبنان، وجهتم كلمات مهينة إلى مواطني أوكرانيا. في هذا الصدد، تعتبر سفارة أوكرانيا في الجمهورية اللبنانية والجالية الأوكرانية في لبنان مثل هذه التصريحات غير مقبولة وتنتهك كرامة الإنسان”.

وختم البيان: “وعليه، إن سفارة أوكرانيا في الجمهورية اللبنانية والجالية الأوكرانية في لبنان تطلبانكم باعتذار علني لمواطني أوكرانيا”.