لبنان | بالأرقام.. 40% من الفراغ الحكومي في عهد الرئيس ميشال عون

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 13 سبتمبر 2021 04:12 مساءً - منذ 34 دقيقة

اجتمعت اليوم الحكومة الجديدة برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في قصر بعبدا، بحضور الرئيس ميشال عون وجميع الوزراء، وتعد هذه هي الحكومة الرابعة في عهد الرئيس عون.

وفي تقرير للدولية للمعلومات أوضحت فيه بالأرقام، كم استكلك تكليف كل رئيس حكومة في عهد الرئيس عون، وكم استمرت حكومات تصريف الأعمال، وجاء في التقرير:

“انتخب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية اللبنانية في 31 تشرين الأول 2016، وقد شهد عهده حتى اليوم (في 10 أيلول 2021 تاريخ تشكيل الحكومة الحالية) تشكيل 4 حكومات وحالتي اعتذار عن التشكيل و696 يوماً من الفراغ الحكومي وتصريف الأعمال ما يشكل نسبة 40% من أيام عهد الرئيس عون حتى تاريخ تشكيل الحكومة الحالية وفقاً للجدول التالي، حيث أن حكومة الرئيس حسان دياب استمرت 366 يوماً في تصريف الأعمال وهي الفترة الأطول في تاريخ الحكومات حتى اليوم، وقد سبقت بذلك حكومة الرئيس نجيب ميقاتي في العام 2013 والتي استمرت 315 يوماً في تصريف الأعمال.”