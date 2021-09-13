لبنان | وزير السياحة: ميزانية السياحة غير منطقية.. ونحتاج تمويلًا من الخارج

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 13 سبتمبر 2021 04:12 مساءً - منذ ساعة واحدة

لفت وزير ​السياحة​ الجديد وليد نصار إلى أن “الوضع في ​لبنان​ صعب وأتينا بأصعب ظرف، وما نطلبه هو استقرار سياسي واقتصادي”.

وأكّد خلال مؤتمر صحافي مع وزير السياحة السابق ​رمزي المشرفية​، أثناء تسلّمه مهام الوزارة، أنه “لا نريد أن نعطي وعودا كبيرة”، متوجهًا إلى مشرفية، أن “ما حضرتموه هو ضمن الخطة التي نحضرها، ونحتاج بعض الوقت”.

وشدد نصار على أن “ميزانية السياحة وهي 0.06%، أمر غير منطقي، ونحتاج تمويلًا من الخارج، وهذا يطلب اعادة ثقة ​المجتمع الدولي​، و​الدول العربية​”.

وأشار إلى أن “وزارة السياحية، في نظري، هي وزارة سيادية، فهي تعنى بالسائح من وصوله إلى المطار وحتى وصوله إلى منزله، وفي الأماكن السياحية”.