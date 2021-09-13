لبنان | بالصورة.. “7 ملايين دولار” لمن يدلي بمعلومات عن مسؤول كبير في حزب الله

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 13 سبتمبر 2021 04:12 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 13 - سبتمبر - 2021 3:31 مساءً

أعلنت السلطات الأمريكية عن مكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات عن المدعو “طلال حمية”، رئيس مكتب الأمن الخارجي لحزب الله.

وجاء في الإعلان عبر الحساب الرسمي لبرنامج “مكافآت من اجل العدالة” التابع لوزارة الخارجية الأمريكية على تويتر:

“يعتبر طلال حمية رئيسا لمكتب الأمن الخارجي لحزب الله اللبناني مما يجعله مسؤولاً عن عمليات خلايا التنظيم في جميع أنحاء العالم. أرسل معلوماتك عبر تلغرام أو سغنال أو واتساب على الرقم أدناه، فقد تكون مؤهلاً للحصول على مكافأة.”