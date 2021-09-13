لبنان | المكتب الإعلامي لوزير الطاقة: كل ما يُتداول لا أساس له من الصحة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 13 سبتمبر 2021 04:12 مساءً - منذ ساعتين

أوضح المكتب الاعلامي لوزير الطاقة والمياه وليد فياض ما ورد حول انفصال وزير الطاقة والمياه وليد فياض عن شركة BOOZ ALLEN HAMILTON .”

ونفى المكتب الاعلامي للوزير فياض في بيان “بشكل رسمي كل الشائعات التي لا أساس لها من الصحة المتداولة حول هذا الانفصال”.

وقال “لقد امضى الوزير فياض أكثر من عشرة اعوام في الشركة وشغل فيها منصب نائب الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الاوسط،وقد وقع خلاف بين الشركة والاعضاء السبعة في الفريق الاداري، لدى انفصالهم عنها في العام 2017، الامر الذي دفع بكل منهم الى تقديم شكاوى . وفي نهاية المطاف توصلت وساطة في العام 2019 الى تسوية ودية ومرضية لكلا الطرفين ببنود سرية وذلك بالاتفاق المتبادل بينهما.”

واضاف “منذ ذلك الحين، حافظ فياض على علاقة جيدة مع الشركة التي يكن لها كل الاحترام والتي أمضى في رحمها جزءا مهما من مسيرته المهنية.”

وأكد الوزير فياض ان “عدم صدور اي تغريدة او تصريح عنه او عن مكتبه الاعلامي عبر وسائل الاعلام او وسائل التواصل الاجتماعي وكل ما نسب اليه في هذا الاطار هو غير صحيح”.