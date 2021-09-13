لبنان | بالصور: الوزيرة عكر تودع الخارجية بتكسير الأبواب.. هذا ما حصل!

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 13 سبتمبر 2021 01:09 مساءً - منذ 8 دقائق

آخر تحديث: 13 - سبتمبر - 2021 1:57 مساءً

تظهر صور من داخل وزارة الخارجية والمغتربين أثار تكسير واضحة على بعض الابواب داخل الوزارة، بالاضافة الى صورة تظهر الوزيرة زينة عكر .

وفي التفاصيل وقع إشكال في وزارة الخارجية والمغتربين بين الوزيرة زينة عكر والامين العام لوزارة الخارجية هاني شميطلي، جرى خلاله عراك مع أمن الوزيرة وتكسير للأبواب، على خلفية تمنّع شميطلي عن تسليم البريد للوزيرة.

وافادت المعلومات ان مرافقي عكر اعتدوا بالضرب على كبار موظفي وزارة الخارجيّة، وعدد من السفراء.