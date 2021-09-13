لبنان | من تضمّ لجنة صياغة البيان الوزاري؟

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 13 سبتمبر 2021 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 13 - سبتمبر - 2021 12:58 مساءً

شكّل مجلس الوزراء، خلال جلسته الاولي في قصر بعبدا برئاسة ميشال عون، لجنة صياغة البيان الوزاري برئاسة نجيب ميقاتي.

وتضم اللجنة ميقاتي، ونائب رئيس الحكومة سعاده الشامي ووزراء العدل والطاقة والمالية والثقافة والتنمية الادارية والداخلية والاعلام والتربية والعمل والزراعة.

وعقدت اليوم أولى جلسات الحكومة اللبنانية الجديدة في قصر الرئاسة ببعبدا، وهي المرة الأولى التي تجتمع فيها الحكومة بكامل تشكيلتها بعد فراغ حكومي استمر 13 شهرا.