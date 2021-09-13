لبنان | هل تتساقط الامطار في الايام المقبلة؟ إليكم التفاصيل

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توقعات الطقس
يؤثر على لبنان طقس مستقر، مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة، ليعود إلى متقلب قليلاً مع احتمال تساقط رذاذ وامطار محلية خفيفة بنسبة تتراوح بين ٢٠ و ٥٠٪ خصوصا يوم الاربعاء.
وفي تفاصيل طقس اليوم:
– الحرارة ساحلاً بين ٢١ و ٢٨ درجة بقاعا بين ١٢ و ٢٩ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٥ و ٢٤ درجة
– الجو : قليل السحب يتحول غائم جزئيا شمالاً
– الرياح : جنوبية غربية ضعيفة الى معتدلة ٢٠-٣٠كم/س
– الرطوبة السطحية ساحلا ٦٠ – ٨٠٪
– الضغط الجوي ١٠١٣ hpa
– الرؤية متوسطة
– البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٩ درجة.
أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
الثلاثاء: طقس متقلب مع استقرار بدرجات الحرارة تتراوح ساحلا بين ٢٣ و ٣٠ درجة ، من ١٢ الى ٣٠ درجة بقاعا و من ١٦ الى ٢٥ درجة على ١٠٠٠متر والجو غائم جزئياً مع تشكل ضباب على الجبال واحتمال رذاذ او مطر خفيف محلي خاصة شمالا وبعد اظهر فيما الرياح جنوبية غربية ٢٠-٣٠كم/س
الاربعاء: طقس متقلب مع استقرار بدرجات الحرارة تتراوح ساحلا بين ٢٣ و ٣٠ درجة ، من ١٢ الى ٣٠ درجة بقاعا و من ١٦ الى ٢٥ درجة على ١٠٠٠متر والجو غائم جزئياً مع تشكل ضباب على الجبال واحتمال رذاذ او مطر خفيف فيما الرياح جنوبية غربية ٢٠-٣٠كم/س.