لبنان | هل تتساقط الامطار في الايام المقبلة؟ إليكم التفاصيل

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 13 سبتمبر 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

يؤثر على لبنان طقس مستقر، مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة، ليعود إلى متقلب قليلاً مع احتمال تساقط رذاذ وامطار محلية خفيفة بنسبة تتراوح بين ٢٠ و ٥٠٪؜ خصوصا يوم الاربعاء.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

– الحرارة ساحلاً بين ٢١ و ٢٨ درجة بقاعا بين ١٢ و ٢٩ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٥ و ٢٤ درجة

– الجو : قليل السحب يتحول غائم جزئيا شمالاً

– الرياح : جنوبية غربية ضعيفة الى معتدلة ٢٠-٣٠كم/س

– الرطوبة السطحية ساحلا ٦٠ – ٨٠٪؜

– الضغط الجوي ١٠١٣ hpa

– الرؤية متوسطة

– البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٩ درجة.

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الثلاثاء: طقس متقلب مع استقرار بدرجات الحرارة تتراوح ساحلا بين ٢٣ و ٣٠ درجة ، من ١٢ الى ٣٠ درجة بقاعا و من ١٦ الى ٢٥ درجة على ١٠٠٠متر والجو غائم جزئياً مع تشكل ضباب على الجبال واحتمال رذاذ او مطر خفيف محلي خاصة شمالا وبعد اظهر فيما الرياح جنوبية غربية ٢٠-٣٠كم/س

الاربعاء: طقس متقلب مع استقرار بدرجات الحرارة تتراوح ساحلا بين ٢٣ و ٣٠ درجة ، من ١٢ الى ٣٠ درجة بقاعا و من ١٦ الى ٢٥ درجة على ١٠٠٠متر والجو غائم جزئياً مع تشكل ضباب على الجبال واحتمال رذاذ او مطر خفيف فيما الرياح جنوبية غربية ٢٠-٣٠كم/س.