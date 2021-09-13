لبنان | ميقاتي من مجلس الوزراء: لا تخيبوا آمال الناس

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 13 سبتمبر 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 13 - سبتمبر - 2021 1:03 مساءً

أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أنه ينتظرنا الكثير من العمل، ينتظرنا الكثير من التعب، علينا جميعاً أن نضحي، البلد يتطلب اجراءات استثنائية.

وقال ميقاتي في مستهل مجلس الوزراء، “صحيح اننا لا نملك عصا سحرية. فالوضع صعب للغاية، ولكن بالإرادة الصلبة والتصميم والعزم والتخطيط نستطيع جميعا، كفريق عمل واحد، أن نحقق لشعبنا الصابر والمتألم بعضا مما يأمله ويتمناه”.

وأضاف، “لا تخيبوا آمال اللبنانيين. لتكن اقوالكم مقرونة بالأعمال. الوقت ثمين ولا مجال لإضاعته. نجاحكم في وزاراتكم يعني نجاح جميع اللبنانيين في الوصول إلى ما يؤمن لهم حياة كريمة لا ذلّ فيها ولا تمنين”.

وطلب ميقاتي من الوزراء الجدد الاقلال من الاطلالات الاعلامية لأن الناس تتطلع الى الافعال ولم يعد يهمها الكلام والوعود. والامور بالنسبة للناس في خواتيمها.

وأشار إلى أننا سننكب على معالجة موضوع المحروقات والدواء بما يوقف اذلال الناس.

وأكد التنسيق الدائم بين الوزراء في القضايا ذات الاهتمام المشترك بين أكثر من وزارة، والتنسيق بين الوزارات عند الضرورة.

وشدد على ضرورة التعاون من قبل الجميع وهو أمر أساسي لإنجاح أي عمل حكومي.

وتابع، أن “حكومتنا ستعمل من أجل كل لبنان ومن أجل جميع اللبنانيين ولن تميز بين من هو موال او معارض، من أعلن دعمه لنا ومن لم يعلن ذلك، ومن سيمنحها ثقته بعد أيام او من سيحجبها عنها وسنمارس هذا الدور من دون أي كيدية وذلك تحت سقف القانون”.

وسيتم في الجلسة تشكيل لجنة لصوغ البيان الوزاري. وبعد الجلسة ستلتقط الحكومة الصورة التذكارية.

وكان وصل كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى قصر بعبدا وعقدت خلوة جمعتهما ب​الرئيس ميشال عون​ قبيل انعقاد ​جلسة الحكومة​.