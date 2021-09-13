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لبنان | مليار و135 مليون دولار للبنان في 16 الجاري

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 13 سبتمبر 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

وزارة المالية

تبلّغت وزارة المال من صندوق النقد الدولي بأن لبنان سيستلم في 16 أيلول 2021 حوالي مليار و135 مليون دولار أميركي بدل حقوق السحب الخاصة (SDR) وذلك عن العام 2021 وقيمته 860 مليون دولار وعن العام 2009 وقيمته 275 مليون دولار، على أن يودع في حساب مصرف لبنان، بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي في الوزارة.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة المال قد طلبت من صندوق النقد الدولي تحويل حقوق السحب الخاصة المتاحة للبنان ولا سيما العائدة إلى العام 2009.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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