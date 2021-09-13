لبنان | شعبة المعلومات تلقي القبض على مروّج مخدرات

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 13 سبتمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 19 دقيقة

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

نتيجةً للتحريّات والاستقصاءات المكثّفة، تمكّنت شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي، من كشف هوية مروج مخدّرات ينشط حديثاً في عدد من مناطق محافظة جبل لبنان، ويدعى:

– م. ص. (من مواليد عام 1958، لبناني)

وبعد عملية رصد ومراقبة، تمكّنت إحدى دوريات الشّعبة من توقيفه في محلّة سن الفيل.

بتفتيش مكان إقامته الكائن في المحلّة ذاتها، تم ضبط /1,95/ كلغ من حشيشة الكيف، موضّبة في علب بلاستيكية ومظاريف من النايلون. إضافةً إلى ضبط دفاتر ورق لف سجائر، وأكياس ومظاريف نايلون فارغة، تُستخدم لتوضيب المخدّرات.

بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة تجارة وترويج المخدّرات لحسابه الخاص حيث يقوم بتخزين المخدّرات وتوضيبها في منزله ليُروّجها لاحقاً على الزبائن.

أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.