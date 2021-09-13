لبنان | ابو شرف يطلق الصرخة مناشدا تأمين مادة البنزين للأطباء

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نقيب الأطباء شرف ابو شرف
ناشد نقيب اطباء لبنان شرف ابو شرف في بيان، جميع المسؤولين” تحمل مسؤولياتهم وإعطاء الأولوية للطاقم الطبي والتمريضي على كل محطات الوقود وفي أوقات معينة يوميا”.
وقال: “رغم كل الجهود التي بذلتها نقابة الاطباء مع المعنيين كافة لتأمين مادة البنزين لسيارات الأطباء والممرضات، ما تزال النتائج خجولة والمعاناة كبيرة، ما حدا ببعض الأطباء في مناطق لبنانية عدة بالتوقف قسرا عن العمل”.
اضاف البيان: “ان هذا التوقف القسري سيؤدي إلى أزمة صحية كارثية، بخاصة على مرضى الطوارئ والقلب والعمليات الجراحية وحوادث السير. لذا تناشد نقابة الأطباء مجددا جميع المسؤولين والمعنيين لتحمل مسؤولياتهم و إعطاء الأولوية للطاقم الطبي والتمريضي، وفتح خط خاص لهم على جميع محطات الوقود في أوقات معينة يوميا”.
وختم: “كفانا هجرة وإذلالا، فلنعمل على تحفيزهم على البقاء في لبنان”.