لبنان | ابو شرف يطلق الصرخة مناشدا تأمين مادة البنزين للأطباء

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 13 سبتمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 26 دقيقة

ناشد نقيب اطباء لبنان شرف ابو شرف في بيان، جميع المسؤولين” تحمل مسؤولياتهم وإعطاء الأولوية للطاقم الطبي والتمريضي على كل محطات الوقود وفي أوقات معينة يوميا”.

وقال: “رغم كل الجهود التي بذلتها نقابة الاطباء مع المعنيين كافة لتأمين مادة البنزين لسيارات الأطباء والممرضات، ما تزال النتائج خجولة والمعاناة كبيرة،‏ ‏ما حدا ببعض الأطباء في مناطق لبنانية عدة بالتوقف قسرا عن العمل”.

اضاف البيان: “ان هذا التوقف القسري سيؤدي إلى أزمة صحية كارثية، بخاصة على مرضى الطوارئ والقلب والعمليات الجراحية وحوادث السير. لذا تناشد نقابة الأطباء مجددا جميع المسؤولين والمعنيين لتحمل مسؤولياتهم و إعطاء الأولوية للطاقم الطبي والتمريضي، وفتح خط خاص لهم على جميع محطات الوقود في أوقات معينة يوميا”.

وختم: “كفانا هجرة وإذلالا، فلنعمل على تحفيزهم على البقاء في لبنان”.