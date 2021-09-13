لبنان | وزير التربية يؤكد سعيه لتأمين “الممكن” لإنجاح العام الدراسي

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 13 سبتمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 43 دقيقة

آخر تحديث: 13 - سبتمبر - 2021 10:44 صباحًا

أكد وزير التربية الجديد عباس الحلبي، أنه سيسعى الى إنجاح العام الدراسي عن طريق التعليم الحضوري، لافتاً الى أن المعلمين والمدارس يحتاجون الى الكثير من المستلزمات وأنه سيعمل على تأمين المساعدات بما يجعل انطلاقة العام ممكنة، كما أنه سيبحث في مطالب الاساتذة من أجل العمل على تلبية بعضها.

وناشد الحلبي الهيئة التعليمية إعطاءه والحكومة فرصة حتى يتمكن من معالجة مطالبها.

وشدد الحلبي، في حديث الى “صوت كل لبنان”، على ألاّ خيار أمام الحكومة إلّا النجاح وهي ستعمل على معالجة الملفات، لأن القطاعات في أزمة عميقة بسبب الفراغ القاتل الذي عانى منه لبنان والمشاكل المتراكمة.

وأوضح الحلبي أن الأولويات كثيرة بدءا من الوضعين الاقتصادي والاجتماعي وتأمين المستلزمات الحياتية اليومية للمواطنين، لافتاً الى ضرورة اتخاذ الكثير من الإجراءات التي توحي بالثقة لإعادة التعاطي مع العالم الخارجي لأن لبنان كان في عزلة.

وشدد على أنه يجب على الحكومة أن تنفتح نحو العالم العربي والبيئة الحاضنة للبنان، والعمل على تجديد العلاقات التي تساعد في وصول مساعدات لمعالجة الضائقة الاجتماعية.