لبنان | هبوط أول طائرة تجارية في مطار كابل بعد الانسحاب الأمريكي

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 13 سبتمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 59 دقيقة

آخر تحديث: 13 - سبتمبر - 2021 11:03 صباحًا

قالت وكالة الصحافة الفرنسية، إن مطار العاصمة الأفغانية، شهد وصول أول طائرة تنفذ رحلة تجارية دولية، بعد انسحاب الجيش الأمريكي من كابل.

وذكرت الوكالة، أن الطائرة تعود إلى شركة طيران Pakistan International Airlines.

وأضافت الوكالة الفرنسية: “هبطت في مطار كابل اليوم الاثنين، أول طائرة تنفذ رحلة تجارية دولية، بعد انسحاب القوات المسلحة الأمريكية ووصول حركة طالبان إلى السلطة في أفغانستان”.