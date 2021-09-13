لبنان | هكذا افتتح سعر صرف الدولار في السوق السوداء اليوم

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 13 سبتمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

يتم “التداول” صباح اليوم الإثنين في السوق السوداء بتسعيرة للدولار تتراوح ما بين “16180 – 16230” ليرة لبنانية لكل دولار أميركي..

وسجل الدولار في السوق السوداء أمس الأحد ما بين 16225 و16275 ليرة لكل دولار أميركي.

حددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة، ومعمول به حتى اليوم.

في المقابل، ثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان “البنك المركزي” عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص لبعض السلع الأساسية فقط.