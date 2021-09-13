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لبنان | عبّاس الحلبي: لا يمكن ارتكاب خطيئة بحقّ طلابنا وتركهم سنة اخرى في البيت

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 13 سبتمبر 2021 01:11 صباحاً - منذ ساعتين

عباس الحلبي

شدد وزير التربية الجديد عبّاس الحلبي على انه “لا يمكن ارتكاب خطيئة بحقّ طلابنا وتركهم سنة اخرى في البيت”.

وقال في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي اي”: “اذا احدثت الحكومة بتشكيلها صدمة ايجابية على الجميع ان يقابلنا باعطاء فرصة والقليل من الوقت”.

وتابع: “فليعطوني فرصة لاطلع تماما على كل الملفات وانا مستعد لأسعى لتأمين مستلزمات اطلاق العام الجديد في التعليم الحضوري وانا ادرك مشاكل هذا الامر وهي مشاكل مادية حصرا والبحث في كيفية تأمين مستلزمات هذا العمل”.

وردا على سؤال عن الجامعة اللبنانية، قال: “ملف الجامعة اللبنانية والتعليم العالي يحتاج الى استراتيجية جديدة وسأسعى لاعادة التألق للجامعة اللبنانية لأنها تستحق “.

وقال: “سأبذل كل الجهود لتعيينات في الجامعة اللبنانية تكون على قدر انتظار اللبنانيين”.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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