لبنان | سابين الكِكّ: مقبلون على ايام صعبة وليحتفظ اللبنانيون بالدولارات لهذه الايام

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 13 سبتمبر 2021 01:11 صباحاً - منذ ساعتين

اكدت الاستاذة الجامعية المتخصصة في القانون المصرفي سابين الكِكّ، ان لا متغيرات حصلت في المسار الاقتصادي لتغيّر سعر صرف الدولار، داعية الناس للتوقف عن عملية بيع وشراء الدولار الا عند الحاجة، سائلة: “هل استطاع احدههم شراء الدولار؟”.

وقالت في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي اي”: “نحن مقبلون على ايام صعبة، وليحتفظ اللبنانيون بالدولارات للايام الصعبة”.

ورأت الكِكّ أن الحكومة ليست على مستوى آمالها، قائلة: “مسار التشكيل لم يكن يحكمه الا الخلاف على الحصص والاسماء ولم يكن يوما النقاش يدور حول المشروع او الخطة”.

وتابعت: “ظروف اقليمية فرضت وجود هذه الحكومة.. “خلينا نشوف اذا رح تقدر تهدّي”.

واضافت: “حكومة عمرها 8 اشهر قبل الانتخابات النيابية لا نتوقّع ان تكون حكومة اصلاحية “.

واعتبرت أن “الظروف التي رافقت ولادة حكومة حسان دياب ليست موجودة اليوم من ضغط شعبي وغيره والنتائج المحصورة للأزمة وما كانت تستطيع ان تفعله حكومة دياب لا تستطيع ان تفعله حكومة نجيب ميقاتي”.

وقالت: “المطبّ الكبير الذي وقعت فيه حكومة دياب انها لم يكن لديها الاطار القانوني الصحيح لتتمكن من تنفيذ خططها”.

وتعليقا على موضوع الاختصاصيين، قالت: “المتخصصون واحد من دون حقيبة وآخر وزير خارجية”.

واشار الى ان “الأزمة المالية مع مرور الوقت تلتهم القطاعات وهذا ما نصل اليه نحن اليوم”، مضيفة: “نتمنى كنا لو أتت حكومة بخلفية اخرى ونهج آخر ولكن وفي ظلّ الأمن الواقع هناك اليوم ضرورات انسانية في البلاد “.

وشددت على انه “بالنسبة للمجتمع الدولي القطاع المالي والمصرفي في لبنان اولوية “.

ولفتت الى أن “البطاقة التمويلية لها تكاليف مالية من دون صورة واضحة لكيفية التنفيذ او مصدر التمويل”.

وقالت: “من الواضح في المسار المصرفي حالة الشحّ في الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية ما يشير الى ان مصرف لبنان يقارب الازمة بالطريقة المعاكسة فهو فقد الاليات النقدية لضبط التضخم ولجأ الى هذه الطريقة”.