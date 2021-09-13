لبنان | بسام مولوي: مذكرة الاحضار في ملف الرئيس دياب لم تصل بعد الى القوى الامنية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 13 سبتمبر 2021 01:11 صباحاً - منذ ساعتين

أكد وزير الداخليّة الجديد بسام مولوي، ان “وجع القوى الامنية من وجع المواطنين ومن وجعي”.

وقال في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي اي”: “راحة المواطنين كراحة العسكر هي التي تؤدي الى النظام والانتظام”.

وأكد: “سنقوم بخطوات عملية على صعيد مكافحة الفساد عبر تفعيل الرقابة والتعاون مع الأجهزة الرقابية”.

وردّا على سؤال حول ظاهرة اطلاق النار في استقبال الوزراء الجدد، قال: “اطلاق النار عادة سيّئة ومستهجنة ونرفضها وقلت لمن اطلق النار باستقبالي انني لا اقبل بمثل هكذا موضوع ولا نقبل بمخالفة القانون ولتفلت السلاح عواقب نعرفها”.

وتابع: “لتتعامل الاجهزة الامنية مع اي ظاهرة تسيّب امني وفق ما يقتضيه القانون”.

واعتبر ان “تداعيات رفع الدعم واسبابه تتعلق بالوضع المالي للدولة.. ونحن في الداخلية نتحمل تداعياته”، قائلا: “اعتبر انه لا يجب قطع الطرقات انما مع الحفاظ وضمان حقّ التظاهر والاعتصام”.

واشار الى انه سيتعامل مع الاوضاع القائمة وفق ما تقتضيه القوانين، قائلا: “سنقوم بما نستطيع ليكون المواطنون مرتاحين”.

وعن القانون الانتخابي قال: “سنسعى لتفعيل البند المتعلق بالبطاقة الممغنطة وهو بند اصلاحي في قانون الانتخاب وان توفّرت الارادة، كل شي الكتروني ما بياخد وقت”.

وردا على سؤال حول امكانية تنفيذه لمذكرة الاحضار بحقّ رئيس الحكومة السابق حسان دياب، قال: “مذكرة الاحضار في ملف الرئيس دياب لم تصل بعد الى القوى الامنية بحسب معلوماتي.. والقوى الامنية تنفذ القوانين وبالموضوع القضائي الملف ليس لدي ولا اسمح لنفسي باعطاء رأيي به”.

وردّا على سؤال حول استقلاليته في حين ان قوى سياسية سمّته قال: “في حياتي القضائية في 30 عاما مارست عملي بحرية ومسؤولية وملفاتي تشهد على ذلك”.