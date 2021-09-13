لبنان | جان عزيز: الأمور غير مريحة والحكومة التي تشكلت مش محرزة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 13 سبتمبر 2021 01:11 صباحاً - منذ ساعتين

إعتبر الإعلامي جان عزيز أنّ “الأمور غير مريحة والحكومة التي تشكلت مش محرزة”.

وأضاف عزيز في حديث ضمن برنامج “وهلق شو” عبر الـ “الجديد”: ان “التركيبة السياسية متحالفة مع بعضها البعض وكل ما نشاهده من صراعات مسرحية”.

ولفت إلى أنّه “هناك غموض بالتوازنات في الحكومة وممكن تعمل حل وممكن أن تكون أخطر حكومة في تاريخ لبنان”.

هذا وأشار الإعلامي عزيز، إلى أنّه “لو صمد الرئيس سعد الحريري كان هو من شكل الحكومة لأن الاشخاص لا قيمة لهم في الحسابات الخارجية”.

ورأى عزيز فريق القوى المتمثل بالنائب جبران باسيل بقايا الوصاية السورية.

ولفت الى ان “ليس هناك وزير ملك في هذه الحكومة ولا ثلث معطل لفريق واحد”.