لبنان | توتر على الحدود الجنوبية مساء اليوم.. إليكم التفاصيل

كتبت أسماء لمنور في الأحد 12 سبتمبر 2021 10:24 مساءً - منذ 41 دقيقة

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” عن قيام دورية مشاة إسرائيلية معادية بعملية بحث بالكشافات الضوئية على السياج الشائك لمستعمرة المطلة قبالة سهل الخيام.

فيما اعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي افيخاي ادرعي ان استطلاعات جيش الاحتلال رصدت قبل قليل مشتبهًا فيه يتسلق على السياج الأمني من ‎لبنان الى الأراضي الفلسطينية المحتلة في منطقة بلدة المطلة حيث هرعت قوات الجيش للمكان وفور وصولها ابتعد المشتبه فيه الى داخل الأراضي اللبنانية.