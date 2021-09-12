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لبنان | مناشدة من أصحاب محطات المحروقات للقوى الأمنية للتدخل وضبط الأوضاع!

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 12 سبتمبر 2021 10:24 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 12 - سبتمبر - 2021 8:31 مساءً

محطات الوقود في لبنان

ذكر امين سر نقابة اصحاب المحطات حسن جعفر واعضاء النقابة أن “أكثر من ٣ اسابيع مرت على تردّي الأوضاع وتفلّتها بشكل دراماتيكي في محطات المحروقات على كافة الاراضي اللبنانية بسبب عدم تواجد القوى الامنية في المحطات كالسابق علما ان اكثر من ٩٠٪ من المحطات في الاراضي اللبنانية اقفلت ابوابها بسبب عدم تسلمها المحروقات من الشركات المستوردة بسبب نفاد الكمية وعدم فتح اعتمادات مصرفية جديدة”.

وأوضح اصحاب المحطات أن دورهم يقتصر فقط على توفير المحروقات، مؤكدين أن ليس لديهم أي دور يتعلق بالتدقيق في استعمال المواد ومنع الاحتكار والتهريب والسوق السوداء والتحقق من هوية كل الزبائن.

“وكي تتابع المحطات عملها”، طلب أصحاب محطات المحروقات بشكل عاجل، وابتداء من صباح يوم الغد، من الأجهزة الأمنية اللبنانية كافةً بما فيها الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة، أن تتدخل وتقوم بكل ما يجب لضبط الأوضاع التي خرجت عن السيطرة تمامًا، لكي تستمرّ المحطات بتوفير المحروقات للمواطنين ولكي لا تُضطر المحطات مُكرهة الى تعليق عملها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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